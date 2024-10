Abel Ferreira completa quatro anos como técnico do Palmeiras e se declara: "Um orgulho fazer parte"

No dia 30 de outubro de 2020 o Palmeiras anunciava a contratação do técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica. Nesta quarta-feira, em 2024, a comissão portuguesa completa quatro anos à frente do Verdão, com dez títulos conquistados no período. Através de suas redes sociais, Abel celebrou a data e fez uma declaração ao clube e aos torcedores.

"É verdade, o tempo passa rápido. O que no início pensava que poderiam ser quatro meses viraram quatro anos. Este clube que possui a melhor e mais exigente torcida, e eu sei bem disso, que vai, desde quem frequenta o Allianz Parque até quem mora a quilômetros de distância e acompanha o Palmeiras como pode. Já fui de Norte a Sul deste país continental e em toda parte recebi o carinho da Família Palmeiras", disse o treinador.

"Ao longo desta jornada, já choramos juntos, já perdemos juntos, mas, principalmente, já ganhamos juntos. Agradeço de coração a todos que me ajudaram nestes quatro anos. Em especial, como tinha que ser, aos nossos jogadores, de forma carinhosa, à minha família e também à minha comissão técnica, a cada um dos funcionários da Academia de Futebol, a cada membro da direção. E, como tinha que ser, a cada um dos mais de 16 milhões de torcedores palmeirenses. O meu muito obrigado. É uma honra e um orgulho tremendo fazer parte deste clube. Obrigado por tudo e obrigado por tanto. Avanti Palestra", seguiu.