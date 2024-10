Retomando boa fase, Lucas busca igualar temporada mais artilheira no São Paulo

Na noite do último sábado, o São Paulo ficou apenas no empate contra o Criciúma, em 1 a 1, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Heriberto Hulse. Peça chave do Tricolor, Lucas Moura não teve uma de suas atuações mais brilhantes, mas ainda assim somou bons números na partida.

O camisa 7 do São Paulo tem essa reta final de temporada para tentar recuperar o protagonismo que já apresentou no clube em outros momentos. E voltando a acumular boas atuações, ainda pode alcançar um objetivo pessoal dentro do clube.

Após ter sido questionado pela torcida por atuações que deixaram a desejar nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, contra Botafogo e Atlético-MG, respectivamente, Lucas vem retomando a boa fase. Com isso, ele pode igualar sua temporada mais artilheira com a camisa do São Paulo.