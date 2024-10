Palmeiras entra em acordo com o Juventude por repasse da venda de Kauan Santos a time dos Emirados Árabes

O Palmeiras se acertou com o Juventude pelo pagamento da dívida que tinha com o clube gaúcho pela venda do atacante Kauan Santos para o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. A negociação aconteceu em fevereiro deste ano e o time paulista vinha sendo cobrado pelos gaúchos por um repasse do negócio.

Na transferência de Kauan para o Palmeiras, as equipes acordaram que o Juventude teria direito a 30% dos direitos de uma venda futura, o que acabou se concretizando no início deste ano. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.