Ídolo do São Paulo, Calleri vive temporada com mais assistências na carreira

Nesta temporada, de 2024, em 48 jogos feitos, Calleri marcou 14 gols e distribuiu sete assistências. Com quatro passes para gol no Campeonato Brasileiro, ele divide o posto com Wellington Rato e Lucas Moura. Além disso, com cinco gols marcados, ele é o terceiro artilheiro, ficando atrás apenas de Luciano (9) e de Lucas (7).

Em 2024, Calleri também distribuiu uma assistência na Copa Libertadores e duas no Campeonato Paulista.

Com o empate contra os catarinenses, o São Paulo caiu para a sexta posição da tabela, com 51 pontos. O Tricolor foi superado pelo Internacional, que venceu o Atlético-MG e subiu para a quinta colocação, com 52.