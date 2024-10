Alan Patrick lidera estatísticas no Brasileirão após lesão no Internacional

Capitão da equipe, Alan Patrick é o meia cerebral do Internacional. O time gaúcho teve que se virar por cerca de um mês sem o jogador de 33 anos, que sofreu um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo em julho. Entretanto, desde que voltou lesão, o atleta lidera algumas estatísticas pelo Campeonato Brasileiro.

Alan Patrick retornou aos gramados em agosto, atuando em dez jogos desde então. O meia lidera as participações em gols no Brasileirão neste período, com cinco gols e três assistências, totalizando oito ações diretas em tentos do Internacional na competição.