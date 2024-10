Yuri Mansur e seu Vitiki são vices no GP Helsinki 5*, a 1.60m, na Finlândia

O grande campeão foi o jovem talento suíço Martin Fuchs com L&L Upgrade. Ambos fizeram um percurso limpo, em 33s43. Fechando o pódio, ficou a amazona sueca Angelica Augustsson Zanotelli, esposa do campeão panamericano Marlon Zanotelli, sem faltas e terminando com o tempo de 34s49.

Após um grave acidente envolvendo fraturas em um percurso no CHIO Aachen, na Alemanha, Vitiki vem superando as expectativas com sua recuperação. Entre outras importantes conquistas, em 2022, Yuri Mansur e Vitiki foram vices no GP5* Rolex em La Baule na França, além do quarto lugar na final da Copa do Mundo de 2023 em Omaha, nos EUA.

Neste domingo, acontecerá a GP5* Longines, a 1.60m, principal prova em Helsinki. Ela serve como um qualificativo para a final da Copa do Mundo de 2025, em que o Brasil promete ser muito bem representado por Yuri e Marlon Zanotelli.