Internacional vence Atlético-MG na Arena MRV e aumenta série invicta no Brasileirão

Na noite deste sábado, na Arena MRV, o Internacional visitou o Atlético-MG e venceu por 3 a 1. A partida, que foi válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, contou com gols de Alan Patrick, Bernabei e Bruno Tabata para o Colorado, enquanto Vargas descontou para o Galo, que estava com equipe mista.

Desta maneira, o Internacional, que ainda tem um jogo a cumprir, chegou aos 52 pontos e pulou para a quinta posição, deixando o São Paulo para trás. Vale destacar que os paulistas ainda jogam na rodada. O Colorado atingiu o 11ª jogo invicto em sequência na competição. O Atlético-MG, por sua vez, permaneceu na nona colocação, com 41 unidades somadas.

O Atlético-MG volta aos gramados na próxima terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o River Plate, no Monumental de Núñez, pela volta da semifinal da Libertadores. O Galo volta o seu foco ao Brasileirão apenas no dia 6 de novembro, quando visita o Atlético-GO.