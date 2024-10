Athletico aproveita expulsão-relâmpago, bate Cruzeiro e Diniz segue zerado

O Athletico-PR, que não vencia há 11 partidas no Campeonato Brasileiro, entrou pressionado na Ligga Arena e atropelou o Cruzeiro, faznedo 3 a 0, em jogo pela 31ª rodada do torneio nacional.

O que aconteceu

Com um jogador a mais desde os três segundos de jogo, o Furacão abriu o placar com Pablo, ainda no primeiro tempo. Julimar e Nikão fecharam o placar no segundo tempo, com dois golaços.

O Athletico, que começou a rodada na zona de rebaixamento, sai da degola com a vitória. O Furacão vai a 34 pontos e sobe para o 16º lugar, ultrapassando o Juventude, primeiro no Z4, pelos critérios de desempate. A equipe paranaense, que ainda tem uma partida a menos, pode voltar para a área de queda caso o Corinthians vença o Cuiabá.