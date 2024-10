Herói do São Paulo, Liziero exalta entrega da equipe para buscar o empate

O volante Liziero destacou a "entrega" do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Criciúma, na noite deste sábado (26). O camisa 26 saiu do banco de reservas e anotou o gol tricolor nos minutos finais da partida disputada no Heriberto Hulse.

"Vale ressaltar a entrega do elenco, do time. Queríamos os três pontos, mas o jogo foi mudando com o decorrer do tempo. Temos que valorizar esse ponto", destacou Liziero em entrevista ao sportv.

Em um jogo de poucas emoções, o Criciúma chegou ao seu gol em jogada de falhas do sistema defensivo tricolor. Na metade do primeiro tempo, o goleiro Rafael não conseguiu espalmar para longe cruzamento de Bolasie e, na sequência, Arboleda "furou" ao tentar afastar o perigo. O atacante Felipe Vizeu aproveitou a bobeira e foi às redes.