São Paulo empata com Criciúma em jogo marcado por trapalhada e golaço

Criciúma e São Paulo empataram por 1 a 1 neste sábado (26), no Heriberto Hülse, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

Arboleda foi o destaque negativo da partida. O zagueiro do São Paulo furou ao tentar um chutão e viu Felipe Vizeu aproveitar o erro para marcar o gol do Criciúma. No final, o equatoriano perdeu uma chance clara de se redimir.

Liziero salvou o São Paulo da derrota. O meio-campista do Tricolor anotou um golaço após sair do banco no segundo tempo e deixou tudo igual.