Árbitro escalado para volta contra Racing já apitou duas vitórias do Corinthians na Sul-Americana em 2024

A Conmebol confirmou quais serão os árbitros escalados para as partidas de volta das semifinais da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Felipe González estará no comando do apito do jogo entre Racing e Corinthians, na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina.

O chileno atuará pela terceira vez em um duelo do Timão pela Sul-Americana em 2024. González esteve presente na goleada do Corinthians por 4 a 0, contra o Argentinos Juniors, em maio, pela fase de grupos. Ele também foi o árbitro da vitória do Alvinegro por 2 a 1, contra o Red Bull Bragantino, pelo jogo de ida das oitavas de final.

Foto: Divulgação/Conmebol