Ramón Díaz evita tom pessimista após empate com Racing: "Corinthians não está eliminado"

Ataque com bons números, mas defesa pouco confiável

"Me parece que no Brasileiro, na Copa, somos o time que mais faz gols. Temos que corrigir defensivamente, mas sempre finalizamos muito. Estou muito feliz pelo Yuri. Todos vocês criticavam ele. Que siga marcando, trabalhando. Trabalhamos com ele para se perfilar na direita para definir e hoje ele fez isso. Vamos seguir defendendo o grupo, o Corinthians, vamos fazer o máximo para chegar à final."

Psicológico do time

"O psicológico é fundamental para poder competir. A nível nacional e internacional. Mas jogos internacionais são muito diferentes. Precisamos errar muito pouco, e me parece que as duas equipes criaram, foi um lindo jogo. O segundo gol deles foi muito elaborado, bonito, e nossos gols foram bonitos também. Temos mais 90 minutos, está aberto, confiamos muito na equipe, no grupo. Temos que seguir competindo. Sei que precisamos melhorar, precisamos ser mais duros, mais agressivos, que essa partida sirva como experiência para a próxima."

Você foi o maior responsável pelo empate?

"A responsabilidade sempre é do treinador. Por isso o clube contrata. Lembro que quando cheguei o Corinthians tinha 12 pontos, e agora tem 32. Estamos competindo. Estou contente com o grupo, agradeço ao Fabinho por trazer os jogadores que pedimos, por isso estamos competindo e estamos vivos. A responsabilidade sempre é do treinador. Estou aqui há três meses e meio, a equipe estava no descenso, não competia no Brasileiro, na Sul-Americana... e temos que terminar bem, seguramente vamos sair do descenso. Mas confiamos. Mantenho a tranquilidade, a sabedoria para saber quando temos que responder."