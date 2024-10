Giro europeu: Nottingham Forest vence o Leicester City fora de casa, e Sevilla ganha do Espanyol

Não demorou muito para as redes balançarem no jogo pela primeira vez. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Elliott Anderson ia fazendo boa jogada individual, mas a defesa do Leicester City conseguiu afastar em um primeiro momento. No entanto, Ryan Yates ficou com a possa na entrada da área e bateu no canto direito do goleiro Hermansen, que nada conseguiu fazer.

A resposta dos mandantes veio apenas seis minutos depois, aos 21. Pela esquerda, Harry Winks recebeu na linha de fundo, cruzou para a área e viu Jamie Vardy se esticar inteiro para mandar para o gol e empatar a partida.

O Nottingham Forest voltou para o segundo tempo com tudo e marcou o segundo gol com menos de dois minutos no relógio. Dentro da área, Elliot Anderson encontrou Chris Wood, que girou sobre o zagueiro adversário e mandou para as redes.

O terceiro dos visitantes veio após um vacilo de Wout Faes, aos 15 minutos. Ele recuou mal de cabeça para seu goleiro e viu Wood antecipar o passe e encobrir Hermansen.