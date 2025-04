Flamengo joga com o Grêmio no Sul para esquecer inesperada derrota no Maracanã

O Grêmio pode contar com o retorno de Gustavo Cuéllar, que não entra em campo há 40 dias. O volante está fazendo trabalho de fortalecimento muscular após ser diagnosticado com um edema na coxa esquerda e é esperado ao menos no banco de reservas. Velho conhecido da torcida do Flamengo, o colombiano atuou na Gávea de 2016 até agosto de 2019.

Gustavo Quinteros também deve ter à disposição o atacante Francis Amuzu. O belga não foi relacionado para o duelo contra o Atlético Grau porque estava se recuperando de uma pancada na cabeça, sofrida contra o Ceará. Ele disputa a titularidade com Cristian Olivera e Pavón. O último foi criticado pela torcida por conta das atuações recentes.

Principal nome do setor ofensivo flamenguista, Pedro segue como opção. O atacante fez seu retorno aos gramados contra o Central Córdoba, sete meses depois de romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A tendência é que ele fique no banco de reservas até voltar ao ritmo de jogo ideal.

O lateral-direito Wesley, o volante Erick Pulgar e o meia Gerson devem retornar ao time titular. O trio começou no banco de reservas na Libertadores, entrando apenas no segundo tempo. Com as novidades, Guillermo Varela, Evertton Araújo e Juninho não devem começar jogando.

O zagueiro Danilo, que se recupera de uma lesão na coxa direita, não deve estar à disposição. Ele não entra em campo desde o dia 22 de fevereiro, quando o clube venceu o Maricá por 5 a 0, pela última rodada da Taça Guanabara.

O lateral-esquerdo Matías Viña é desfalque confirmado. Sem atuar desde agosto do ano passado, o uruguaio está no departamento médico por conta de uma grave lesão no joelho direito.