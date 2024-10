Fluminense tem interesse em Isidro Pitta, do Cuiabá, para 2025

Mesmo com a campanha ruim da equipe na competição, Pitta tem se destacado com boas atuações, rendendo a ele convocações para a seleção do Paraguai nas últimas quatro rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.

Em 2024, Isidro Pitta já marcou 21 gols e deu duas assistências em 59 jogos pelo Cuiabá. Um dos motivos pelo qual o Fluminense estaria pensando em contratar o atacante seria o ano ruim de Germán Cano, que com muitas lesões, não conseguiu repetir a grande temporada de 2023.

Com 27 pontos em 30 jogos, o Cuiabá é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro. Um possível rebaixamento da equipe mato-grossense poderia facilitar uma negociação com o Fluminense envolvendo Pitta.