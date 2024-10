Yuri Alberto faz dois, mas Corinthians cede empate em casa ao Racing pela semi da Sul-Americana

Segundo tempo

O Racing chegou ao empate aos nove minutos da segunda etapa, com Martirena. O lateral direito tabelou com Almendra e finalizou na entrada da área, no canto inferior da meta do Timão.

Após o baque inicial do segundo gol sofrido, o Corinthians buscou alternativas. Aos 18 minutos, Romero avançou pela direita e cruzou para Yuri Alberto, que cabeceou sem direção. Aos 22, foi a vez de Garro assustar com finalização perigosa de fora da área que passou por cima do gol.

Até o final da partida, o Corinthians buscou uma pressão final e quase chegou o terceiro aos 43, com Romero. Coronado cruzou na cabeça de Yuri Alberto, que desviou para Romero finalizar por cima, desperdiçando grande oportunidade. Nos acréscimos, Alex Santana saiu na cara do gol e chutou em cima de Arias, ficando no "quase" também.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 2 RACING