Veja tudo o que você precisa saber sobre a cerimônia de entrega da Bola de Ouro 2024

Criada pela publicação francesa France Football, a Bola de Ouro é concedida desde 1956 para homenagear o melhor jogador do planeta. Em 2018, a premiação também passou a reconhecer a melhor jogadora de futebol feminino. A edição deste ano será realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França, e ainda vai eleger os melhores clubes e técnicos da temporada, tanto no futebol masculino quanto no feminino.

Também serão entregues o Troféu Yashin, para o melhor goleiro do ano; o Troféu Kopa, ao melhor jogador sub-21; o Troféu Gerd Muller, para o maior artilheiro da temporada; e o Troféu Sócrates, para iniciativas em projetos sociais.

Vini Jr. é um dos grandes favoritos e pode ser o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio desde Kaká, que venceu em 2007. O argentino Lionel Messi e a espanhola Aitana Bonmatí são os atuais vencedores da premiação principal.