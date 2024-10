Ofensividade nas laterais pode ser novidade do São Paulo para pegar o Criciúma

Jamal Lewis se destaca por ser um lateral esquerdo bastante ofensivo. Frequentemente o jogador costuma exercer a função de ponta esquerda ou meio-campista quando joga pela seleção de seu país. Por isso, contra o Criciúma o São Paulo poderia ter um poder de fogo ainda maior em busca do gol com essas mudanças nas laterais.

O fato de contar com dois laterais ofensivos pode fazer Luis Zubeldía mudar o esquema tático do São Paulo, liberando-os para atuarem como alas e adotando uma primeira linha com três zagueiros. Outra opção é, com a entrada de Jamal Lewis no time, escalar Rafinha na lateral direita, um jogador que não se expõe mais devido à idade avançada.

Zubeldía ainda terá mais duas atividades para definir qual time enfrentará o Criciúma no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o atual quinto colocado, com 50 pontos, e precisa seguir pontuando para tentar entrar no G4 da competição, grupo que garante vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores.