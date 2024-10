De virada, Coritiba é superado pelo Paysandu e perde chance de se aproximar do G4 da Série B

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 33ª rodada da Série B, o Coritiba visitou o Paysandu no Curuzu, perdeu por 2 a 1, de virada, e desperdiçou chance de se aproximar do G4 da competição. Júnior Brumado foi quem balançou as redes para a equipe visitante, enquanto João Vieira e Jean Dias marcaram para os mandantes.

Com o resultado, o Coritiba permaneceu com 47 pontos, na nona colocação, e não aproveitou a oportunidade de chegar perto da zona de classificação à Serie A. Caso vencesse, diminuiria para seis sua diferença de somados em relação ao Mirassol, última equipe do G4, com 56. Já o Paysandu alcançou os 40 somados, na 13ª posição.

O Coritiba volta aos gramados na próxima segunda-feira, às 18h (de Brasília), quando recebe o CRB, no Couto Pereira. No sábado, às 17h, o Paysandu visita o Ceará, no Castelão. Ambos os duelos serã válidos pela 34ª rodada do campeonato.