São Paulo defende apenas 33% de aproveitamento contra o Criciúma fora de casa; confira

O último jogo do São Paulo no estádio do Criciúma ocorreu no dia 2 de novembro de 2014, isto é, há quase dez anos. Na oportunidade, o duelo valia pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Tricolor paulista saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1. Naquela partida, o São Paulo teve gols marcados por Edson Silva e Alan Kardec, enquanto Souza deixou o dos visitantes.

Além de partidas válias por Campeonato Brasileiro, Criciúma e São Paulo já se enfrentaram em Santa Catarina por Libertadores e Copa Sul-Americana. Na Copa Libertadores de 1992, foram dois duelos: na fase de grupos, os mandantes venceram por 3 a 0 e, nas quartas de final, o jogo terminou em 1 a 1, com cçassificação dos paulistas após 1 a 0 no Morumbis.

Pela Copa Sul-Americana, a partida foi válida pelas segunda fase da eliminatória. Na ocasião, o Criciúma venceu por 2 a 1, mas foi derrotado pelo São Paulo fora de casa e não avançou às oitavas de final.