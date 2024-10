Às vésperas de semifinal, Corinthians inscreve Alex Santana e Héctor Hernández na Sul-Americana

Alex Santana já jogou a Sul-Americana neste ano, à serviço do Athletico-PR. Porém, como ele só atuou na fase inicial do torneio, o regulamento da Conmebol permite que ele entre em campo no mata-mata. Ele se recuperou da lesão na coxa e está à disposição do técnico Ramón Díaz.

Já Héctor Hernández chegou em meados de agosto, mas teve poucas oportunidades até o momento. O jogador de 29 anos possui apenas cinco jogos disputados pelo time alvinegro, sem nenhum gol marcado.

A informação da inscrição da dupla foi publicada pelo Meu Timão e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A partida entre Corinthians e Racing está agendada para quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo é válido pela ida da semifinal do torneio.

O segundo e decisivo encontro ocorre no próximo dia 31 de outubro, também às 21h30, em Buenos Aires. O time que avançar de fase irá enfrentar na grande final o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Lanús.