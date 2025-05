Internacional encara Atlético Nacional na Colômbia para se firmar no Grupo F da Libertadores

Historicamente, o Inter nunca venceu pela Libertadores atuando na Colômbia. Em sete partidas como visitante no país, foram cinco empates e duas derrotas. Contra o Atlético Nacional, o retrospecto é equilibrado: uma vitória para cada lado e um empate.

A principal esperança colorada está na recuperação de Alan Patrick. O meia, que deixou a partida contra o Corinthians com dores na coxa, treinou normalmente e viajou com a delegação para a Colômbia. Protagonista da equipe na temporada, deve estar em campo desde o início. Também estão à disposição o volante Diego Rosa, recuperado de lesão, e Lucca, liberado após incômodo muscular.

No meio-campo, Roger Machado ainda avalia as melhores alternativas. Bruno Henrique, Bruno Tabata e Thiago Maia disputam duas vagas no setor, enquanto o treinador busca encontrar o equilíbrio ideal entre intensidade, marcação e criatividade para um jogo decisivo.

"A gente sabe da responsabilidade que é jogar fora de casa na Libertadores, ainda mais contra uma equipe tradicional como o Atlético Nacional. Mas também confiamos muito no que esse grupo tem mostrado, especialmente na forma como competimos mesmo nos momentos difíceis", disse o treinador.

O Atlético Nacional aposta no fator casa e no retorno do meia Hinestroza, que cumpriu suspensão, para reagir na Libertadores e manter viva a esperança de classificação. Em meio a uma temporada irregular, os colombianos depositam confiança na experiência do goleiro David Ospina, principal nome da equipe, para segurar o ataque do Internacional.

"Temos respeito pelo Inter, mas em casa somos fortes. A volta do Hinestroza nos dá mais volume pelo meio, e o Ospina é a nossa referência de segurança lá atrás. Vamos jogar com coragem e inteligência para somar os três pontos", afirmou o técnico Javier Gandolfi.