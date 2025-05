Ex-Palmeiras, Breno Lopes é um dos destaques ofensivos do Fortaleza

O atacante Breno Lopes, ex-Palmeiras, tem se destacado no Fortaleza. O atleta reencontrou a boa fase no futebol cearense e é um dos protagonistas no ataque do Leão.

Segundo os dados do Sofascore, Breno Lopes é o jogador que menos precisa de tempo para participar de um gol pelo Fortaleza, com apenas 122 minutos para contribuir com um tento. Além disso, é o driblador mais eficiente do elenco da equipe, com 43 dribles acertados.

Breno Lopes é o segundo jogador do Fortaleza com mais "grandes chances" criadas, com quatro, só atrás de Lucero, que tem cinco. Ele também tem números expressivos de gols e assistências. O atacante balançou a rede três vezes e deu quatro passes para tentos em seus 16 jogos em 2025.