Torcedores do Cerro Porteño imitam macacos em direção à torcida do Palmeiras

Antes do confronto, autoridades paraguaias se reuniram na sede do Cerro Porteño, a convite do Ministério do Interior, para definir o esquema de segurança da partida, com participação de órgãos como o Ministério dos Esportes, Ministério Público, Polícia Nacional, Federação Paraguaia de Futebol e Conmebol.

"Durante a reunião, foi analisado o planejamento operacional e coordenadas estratégias conjuntas a serem implementadas para garantir a segurança geral do evento", disse o Ministério do Interior em nota oficial.

Com o resultado em campo, o Palmeiras segue na liderança do Grupo G, com 12 pontos, e já está classificado para a próxima fase com o primeiro lugar garantido

O próximo jogo do time de Abel Ferreira na Libertadores será na quinta-feira da próxima semana, contra o Bolívar, às 19h, no Allianz Parque. Antes, no domingo, o Palmeiras recebe o rival São Paulo, na Arena Barueri, às 17h30, pela oitava rodada do Brasileirão.