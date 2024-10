Corinthians faz treino técnico e conta com Memphis Depay para jogo contra o Racing

O elenco do Corinthians realizou na manhã desta terça-feira o penúltimo treino antes do jogo contra o Racing, válido pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Sob comando de Ramón Díaz, o grupo fez uma atividade técnica no CT Dr. Joaquim Grava e conta com reforços importantes para o duelo.

O primeiro deles é Memphis Depay. O holandês não foi inscrito na Copa do Brasil e, portanto, não pôde ser usado na partida do último domingo, diante do Flamengo, pela semifinal do torneio.

Entretanto, o holandês está à disposição de Ramón Díaz na Sul-Americana e pode, inclusive, ser titular. Em coletiva, o treinador previu força máxima para o duelo com o Racing.