Deportes Iquique x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir à Sul-Americana

Entre as areias das Dunas de Iquique, na entrada do Atacama, destaca-se a beleza do Clube Atlético Mineiro ??? pic.twitter.com/Yv4oDSLnlt

? Atlético (@Atletico) May 7, 2025

SITUAÇÃO NA COMPETIÇÃO

Deportes Iquique - 1 ponto em 3 jogos - 4º lugar do grupo H



Atlético-MG - 5 pontos em 3 jogos - 1º lugar do grupo H

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES