Palmeiras x Cruzeiro: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-20

A primeira fase do torneio tem 19 rodadas, com os 20 clubes se enfrentando em turno único. Os oito melhores colocados garantem vaga nas quartas de final, que são disputadas em um único jogo. As semifinais também acontecem em partida única, e a grande decisão será disputada em jogos de ida e volta.

O Palmeiras Sub-20, atual campeão da competição, chega à partida com grande campanha na fase inicial do Brasileiro Sub-20, liderando o campeonato com 17 pontos. O time comandado por Lucas Andrade tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, além de 17 gols marcados e 8 sofridos. Os artilheiros da equipe são Sorriso e Riquelme Fillipi, ambos com 3 gols.

O Verdão busca o tetracampeonato, já que conquistou o título em 2018, 2022 e 2024, quando venceu, jutsmente, o Cruzeiro na final.

Na última rodada, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 1, com gols de Heittor e um gol contra. Já o Cruzeiro, que busca recuperação na competição, vem de um empate na rodada anterior.

O Cruzeiro, por sua vez, é o sexto colocado e soma 14 unidades na tabela de classificação. Na última rodada, a Raposa perdeu para o Athletico-PR, dentro de casa.