Na volta de Neymar aos gramados, Al-Hilal vence o Al-Ain na Liga dos Campeões da Ásia

Aos 29, Salem Al-Dawsari driblou todo a defesa do Al-Ain e finalizou no ângulo para fazer seu terceiro no jogo e o quinto do Al-Hilal no jogo. Aos 50, Rahimi fez o quarto do Al-Ain de pênalti.

Neymar em campo

Após 369 dias sem atuar, Neymar entrou aos 30 minutos do segundo tempo, no lugar do meio-campista Nasser. Aos 40 minutos, o brasileiro tabelou com Mitrovic, que devolveu e deixou o craque da Seleção na cara do gol. O atacante finalizou e o goleiro defendeu com a ponta dos dedos.

Veja outros resultados da Liga dos Campeões da Ásia nesta segunda-feira:

Al-Shorta 0 x 0 Pakhtakor



Al-Sadd 1 x 0 Persepolis