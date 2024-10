Erick soma bons números nas últimas cinco partidas como titular do São Paulo

O ponta Erick chegou ao São Paulo no começo de 2024 após se destacar com a camisa do Ceará. O atacante, contudo, ainda luta para se firmar no Tricolor.

Nas últimas cinco partidas como titular, o atacante soma bons números. De acordo com o Sofascore, o jogador cravou dois gols e deu uma assistência, totalizando três participações em tentos.

Erick, ainda, teve 12 passes decisivos, acertou 81% dos dribles (13/16), sofreu oito faltas e cavou um pênalti para o São Paulo. Nestas partidas como titular, o ponta soma quatro vitórias e uma derrota.