João Paulo ou Brazão? Quem deve ser o goleiro titular do Santos em 2025? Vote!

O Santos conta em seu elenco com dois goleiros com status de titular: Gabriel Brazão e João Paulo. Com o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, a disputa pela titularidade da posição na próxima temporada promete ser acirrada.

Titular absoluto do Santos desde 2020, João Paulo vinha sendo o dono da posição em 2024. Contudo, uma grave lesão no tendão de Aquiles, sofrida na derrota para o América-MG, em maio, pela Série B, tirou o goleiro dos gramados nesta temporada. Ao todo, ele participou de 23 jogos no ano, com 18 gols sofridos.