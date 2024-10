Atacante do Barcelona, Lewandowski vira terceiro maior artilheiro da história das top 5 ligas europeias

Thanks for your passion and support, culers! pic.twitter.com/KOE8yL6vFS

? FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2024

A regularidade e a capacidade de decisão do atacante polonês têm sido fundamentais para o sucesso dos "blaugranas" neste início de temporada. Com 27 pontos, o Barça está na liderança de La Liga, com três a mais do que o Real Madrid, segundo colocado.

O Barcelona volta a campo nesta quarta-feira, diante do Bayern de Munique, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Pelo Campeonato Espanhol, o próximo adversário será o Real Madrid, no próximo sábado, também às 16h, no Santiago Bernabéu.