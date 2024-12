Como é o avião de time da NFL que revoltou os jogadores do Botafogo

O avião usado pelo Botafogo na viagem para ir até o Qatar para a disputa da Copa Intercontinental se tornou uma dor de cabeça para os jogadores. A aeronave no New England Patriots, time da NFL, prometia mais conforto aos jogadores, mas resultou em uma grande revolta por parte do elenco carioca.

O que aconteceu

A aeronave conta apenas com assentos da classe executiva e foi remodelada para oferecer maior conforto aos atletas. O 767 do Patriots conta com cadeiras estofadas e maior distância entre as fileiras, dando mais espaço para as pernas.

O avião também foi completamente estilizado e conta com kit multimídia em todas as fileiras. A aeronave comporta aproximadamente 200 passageiros.