Negociação com Oscar esfria, mas São Paulo segue em busca de um camisa 10

A possibilidade de o São Paulo contratar Oscar como o grande reforço para 2025 ficou mais distante. As negociações para contratar o atleta esfriaram, e a diretoria precisa direcionar seus esforços para o "plano B" visando atender um dos principais pedidos do técnico Luis Zubeldía.

Oscar tem contrato com o Shanghai Port, da China, até o fim deste ano. Em janeiro o atleta ficará livre no mercado, mas preferiu não dar prosseguimento às tratativas com o São Paulo alegando problemas pessoais.

A possibilidade de Oscar voltar ao São Paulo em um futuro breve, entretanto, não está descartada. O jogador tem carinho pelo clube, familiares tricolores e o desejo de escrever uma nova história no Morumbi após a saída traumática em 2010.