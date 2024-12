'Caí na besteira': os famosos que já admitiram uso de Ozempic

A irmã de Deolane Bezerra admitiu o uso e também que se arrependeu. "Fui no médico agora, que eu queria pôr silicone na bunda e passar o Renuvion (tratamento de flacidez de pele) porque emagreci muito. O médico disse que minha bunda atrofiou. Vocês acreditam numa coisa dessa? Ele já me conhece, conhecia meu corpo, e me perguntou o que está acontecendo comigo", lamentou nos Stories do Instagram.

Eu estou tão triste, vocês não têm noção. Como uma pessoa quer emagrecer para ficar bonita, e fica feia? Estou feia.

Karoline Lima

Karoline Lima Imagem: Reprodução/Instagram

Karoline Lima revelou que fez uso de Ozempic após receber comentários negativos sobre seu corpo. Ela definiu o uso do medicamento como "besteira".