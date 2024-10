Matheuzinho registra corte na cabeça após entrada de Bruno Henrique em eliminação do Corinthians

Matheuzinho utilizou as suas redes sociais para mostrar como ficou a sua cabeça após a entrada de Bruno Henrique, no empate de 0 a 0 do Corinthians com o Flamengo, neste domingo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil.

O lateral direito atuou com uma touca de proteção e precisou receber pontos para fechar o corte. No segundo tempo, ele saiu para a entrada de Giovane. O atacante do Rubro-Negro, por sua vez, foi expulso por Anderson Daronco.

"'Tá no sangue, na vida, na garra e na luta ...' Hoje não foi dia de vitória, mas pra gente, todo dia é dia de Corinthians. Porque aqui o corre não é só na boa... o apoio é sempre! Quinta a Neo Química Arena vai tá lotada... e todo mundo pelo Timão...porque aqui é assim, sempre...", escreveu no Instagram.