Brasil perde de virada do Japão e deixa a liderança do Grupo D da Copa do Mundo feminina sub-17

Neste domingo, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo feminina sub-17, o Brasil duelou diante do Japão no Estádio Olímpico Félix Sánchez e perdeu por 2 a 1, de virada. Apesar do gol de Juju, Momo Sato e Asako Furuta sacramentaram o triunfo.

Com o resultado, a Seleção Brasileira perdeu a chance de se classificar antecipadamente à próxima fase. O time deixou a liderança e caiu para a segunda posição, com os mesmos três pontos. A Polônia, terceira colocada, com um ponto, ainda joga nesta noite e pode ultrapassar o Brasil. Já o Japão, que empatou na estreia, assumiu a ponta do Grupo D, com quatro conquistados.

O Brasil fecha a fase de grupos da competição na próxima quarta-feira, contra a Polônia. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Cibao. No mesmo dia e horário, o Japão duela diante da Zâmbia no Estádio Olímpico Félix Sánchez.