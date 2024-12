Santos perde quatro posições no ranking da CBF

Com o título da Segunda Divisão, o Santos também garantiu presença na terceira fase da Copa do Brasil. Nesta etapa do torneio, os confrontos são decididos em sorteio, e ranking da CBF é levado em consideração.

De acordo com o regulamento da entidade, os 16 melhores clubes posicionados no ranking que estejam participando a Copa do Brasil estão inseridos no pote 1. Os times de 17º a 32º lugar estão no pote 2. Assim, o Peixe já está automaticamente no primeiro bloco.