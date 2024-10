Vitória bate o Bragantino e devolve o Corinthians para o Z4 do Brasileirão

Neste sábado (19), o Vitória venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol decisivo foi anotado por Everaldo, já na reta final do segundo tempo.

Com o resultado, o Leão foi aos 32 pontos e pulou para a 16ª colocação, empurrando o Corinthians para a zona do rebaixamento. O Timão, que venceu o Athletico-PR por 5 a 2, também tem 32 pontos, mas possui dois triunfos a menos e caiu para 17º. O Massa Bruta, por sua vez, aparece em 13º, com 34.

O Vitória volta a campo no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Fluminense, em casa, pela 31ª rodada da Série A. No mesmo dia, mas às 19 horas, o Bragantino recebe o Botafogo.