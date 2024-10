Martinelli destaca trabalho psicológico após boa atuação em vitória do Fluminense

O Fluminense se manteve fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com a vitória no clássico contra o Flamengo. Os tricolores ganharam motivação extra para a reta final da Série A.

No triunfo do meio de semana, o volante Martinelli teve atuação destacada no Maracanã. O jogador falou sobre o trabalho psicológico para não se abater com as críticas.