Real Madrid se revolta com arbitragem após tropeço no Espanhol: 'Liga imunda'

O Real Madrid saiu do Estádio de Vallecas, neste sábado, com um amargo empate por 3 a 3 com o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol. O resultado não apenas impediu os merengues de assumirem a liderança da LaLiga, estacionando nos 37 pontos, como ainda abriu brechas para que Barcelona se distanciar na liderança.

O Real ainda foi ultrapassado pelo Atlético de Madrid, que bateu o Getafe, neste domingo, por 1 a 0.

No entanto, a revolta no lado merengue não se limitou ao placar. O clube direcionou suas críticas com veemência à arbitragem comandada por Martínez Munuera, com acusações de decisões que, segundo o Real, influenciaram diretamente o resultado do duelo.

Em seu canal oficial de TV, o Real Madrid disparou contra o árbitro, classificando sua atuação como 'desastrosa'. "Uma arbitragem polêmica impede a vitória do Real Madrid", definiu o time merengue, apontando especificamente dois lances capitais.

O primeiro foi um possível pênalti não marcado após um empurrão de Pathé Ciss sobre Arda Güler no primeiro tempo. O segundo e mais contundente foi um chute de Abdul Mumin em Vinicius Júnior dentro da área no segundo tempo, que, segundo o Real, poderia ter mudado o destino do jogo.

A insatisfação também ganhou um tom pessoal após Vini Jr receber um cartão amarelo por reclamação. A advertência tira o craque brasileiro do confronto com o Sevilla. Isso gerou ainda mais indignação nos bastidores do clube.

"Você consegue adivinhar a quem Martínez Munuera aplicou um cartão? A Vinícius(Júnior), que está fora do jogo contra o Sevilla. Isso nos cansa", criticaram nas transmissões oficiais do clube.

O canal oficial de TV do Real Madrid é conhecido por adotar um perfil crítico em momentos como esse. Neste caso, rotulou a arbitragem como 'desastrosa' e apontou que os dois pênaltis não marcados são exemplos de decisões que, na visão do clube, prejudicam sua campanha na LaLiga.

"As coisas precisam ser melhoradas. Sem dúvida, a imunda Liga não nos convida a falar de futebol, nos convida a falar sobre o fato de que sempre há uma vítima, que é o Real Madrid."