Internacional ganha do Grêmio com gol de Borré e completa dez jogos sem derrota no Brasileiro

O Grenal 443 tem dono: o Internacional. Neste sábado, o time colorado dominou o Grêmio e ganhou o clássico, por 1 a 0, no Beira-Rio, chegando ao décimo jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O gol que deu o triunfo aos comandados de Roger Machado foi marcado por Rafael Borré.

Com o resultado, o Inter se mantém no sexta lugar da tabela, com 49 pontos, apenas dois a menos que o Flamengo, o atual quarto colocado. O Imortal, por sua vez, perde uma posição e cai para a 12ª colocação, com 35 pontos. A equipe de Renato Gaúcho está a três pontos da zona de rebaixamento

O Inter, agora, tem uma semana até o seu próximo compromisso no Brasileirão. No próximo sábado, o time colorado visita o Atlético-MG, na Arena MRV, a partir das 19h (de Brasília). O jogo é válido pela 31ª rodada do torneio.