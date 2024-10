Próximo adversário do Palmeiras, Juventude só não foi vazado em seis jogos do Brasileirão

Enquanto o time gaúcho tem tido problemas defensivos, o Palmeiras ficou cinco jogos sem ser vazado nos últimos seis compromissos. A equipe paulista tenta aproveitar a fragilidade do rival para tentar se manter junto com o Botafogo como melhor ataque do Brasileiro. Atualmente, o Palmeiras tem o segundo melhor ataque, com 46 gols, um a menos que o time carioca.

E, diante do Juventude, o Palmeiras tem somado placares elásticos. As duas últimas vitórias do Palestra, no Alfredo Jaconi, em 2021 e 2023, foi por 3 a 0. Além disso, no último embate entre as equipes, os comandados de Abel Ferreira venceram por 3 a 1, no Allianz Parque.