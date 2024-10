Presidente de organizada planeja protesto na CBF e dispara: "Querem rebaixar o Corinthians"

Nesse clima bélico com a CBF, o Corinthians recebe o Flamengo no domingo, pelo segundo jogo da semi da Copa do Brasil. Logo após a goleada do Timão sobre o Athletico-PR, que foi importante na luta contra a queda para segunda divisão, torcedores organizados cantaram que o clássico nacional vai ser uma "guerra".

Já o lateral direito Matheuzinho, depois da partida contra o Furacão, disse que os jogadores flamenguistas serão recebidos com um "clima hostil" em Itaquera.

Para avançar de fase no tempo normal, o Corinthians precisa reverter a desvantagem de 1 a 0 do jogo de ida, no Maracanã. Quem passar da semi, encara na final o vencedor do duelo entre Vasco e Atlético-MG, do outro lado da chave.