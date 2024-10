Palmeiras seca o Botafogo nesta sexta-feira para sonhar com nova chance de virar líder do Brasileirão

O Palmeiras ainda sonha com o tricampeonato brasileiro e atualmente é o segundo colocado, com 57 pontos conquistados. Antes de entrar em campo pela 30ª rodada, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira precisa secar o Botafogo para sonhar com nova chance de assumir a liderança da competição, atualmente ocupada pelo Botafogo, que tem 60 pontos.

O Verdão só entra em campo no domingo, para enfrentar o Juventude, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rol às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O Botafogo, por sua vez, tem compromisso antes, nesta sexta-feira. O time carioca duela com o Criciúma, no Nilton Santos, às 20 horas.

Com isso, o Alviverde precisa secar o rival antes de seu compromisso. Isso porque qualquer ponto somado pelo Glorioso impossibilita o Palmeiras de assumir a ponta da tabela. O Fortaleza, que tinha chance de pegar a vice-liderança do Verdão, nesta rodada, empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG e segue em terceiro lugar. O Flamengo fecha o G4.