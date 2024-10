Zubeldía comenta sobre reunião com diretoria e se vê respaldado no São Paulo

Luis Zubeldía comentou sobre a reunião que teve com a alta cúpula do São Paulo na última semana. O comandante tricolor alinhou alguns pontos com a diretoria, mas não sente sua continuidade no clube ameaçada pelos tropeços recentes.

"Me sinto muito feliz aqui em São Paulo. Tenho claro que os treinadores sempre vão jogo a jogo, independentemente da duração do contrato. Falei com o Julio [Casares, presidente], Carlos [Belmonte, diretor de futebol], Nelson [Ferreira, diretor adjunto], Muricy [Ramalho, coordenador técnico], Milton [Cruz, auxiliar técnico]... a mim sempre demonstram tranquilidade. Quando perdemos, perdemos todos. Quando ganhamos, ganhamos todos", comentou Zubeldía.

A permanência do treinador argentino passou a ser questionada nos bastidores do São Paulo após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores. A derrota para o Cuiabá, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, só colaborou ainda mais para que especulações envolvendo a saída de Luis Zubeldía do Tricolor ganhassem força.