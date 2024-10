Lázaro tenta recuperar espaço no Palmeiras enquanto aguarda definição de futuro no clube

O atacante Lázaro está em baixa no Palmeiras e vive os últimos meses de seu atual contrato, de empréstimo, com o clube. Isso porque o vínculo do empréstimo pelo Almería, da Espanha, tem validade apenas até o fim de 2024. Dessa forma, o camisa 17 tem seu futuro no clube indefinido.

Lázaro foi contratado pelo Palmeiras no início deste ano. No acordo com o time espanhol, o Palmeiras tem a opção de ampliar o vínculo até julho de 2025. Ou seja, caso faça essa escolha, o clube poderia contar com o atleta para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece nos Estados Unidos, em junho.

O atacante palmeirense estreou pelo clube no dia 15 de fevereiro, na vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. Aos poucos, ele foi conquistando seu espaço e até chegou a ser titular na final do Estadual, quando o Verdão faturou a taça. Entre abril e maio, ele engatou 11 jogos seguidos, sua maior sequência, sendo seis deles como titular.