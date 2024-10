Flamengo x Fluminense: confira as prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

É amanhã, Nação!

O MENGÃO enfrenta o Fluminense, às 20h, no Maracanã, pelo Brasileirão! Acompanhe a transmissão em áudio da FlaTV e da FlaTV+! Vamos juntos! ????#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/qEHlL4NlZm

A situação dos rivais cariocas na tabela de classificação é bastante distinta. O Rubro-Negro ainda alimenta o sonho do título, embora esteja nove pontos atrás do líder Botafogo. Entretanto, com 51 pontos, o Fla tem um jogo a menos que o Alvinegro e pode reduzir a diferença.

O Tricolor, por sua vez, deixou a zona do rebaixamento na última rodada, mas permanece ameaçado na 16ª posição, com 30 pontos. A equipe das Laranjeiras é seguida de perto por Vitória e Corinthians, ambos com 29, e pode voltar ao Z4 em caso de derrota ou empate no Fla-Flu.