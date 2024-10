Brasileiros buscam vagas nas quartas de final de simples no Campinas ATP CH100

O ATP Challenger 100 de Campinas entra em fase decisiva nesta quinta-feira, com jogos importantes na Sociedade Hípica, a partir das 10h (de Brasília). O brasileiro Pedro Sakamoto abre a rodada ao enfrentar o peruano Juan Pablo Varillas e busca de uma vaga nas quartas de final de simples. Outros brasileiros, Matheus Pucinelli e Karue Sell, também jogam para avançar no torneio.

Nas duplas, os brasileiros Felipe Meligeni e Marcelo Zormann estarão em quadra, assim como o vencedor da partida entre Mateus Alves/Orlando Luz e a dupla Gustavo Heide/Bruno Oliveira.

O destaque da rodada de hoje foi o jogo entre o boliviano Juan Prado Angelo e o português Henrique Rocha. Os dois integram a nova geração do tênis mundial. Aos 19 anos, Prado Angelo foi número um do mundo juvenil, vice-campeão de Roland Garros e parceiro de João Fonseca nas duplas em Wimbledon. Henrique Rocha, de 20 anos, não teve tanto destaque no juvenil, mas está em ascensão no profissional.