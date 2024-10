Seleção nigeriana fica mais de 12h presa em aeroporto na Líbia antes de jogo

A seleção nigeriana está vivendo uma situação delicada. A delegação está presa em um aeroporto na Líbia a mais de 12 horas. Os países se enfrentariam nesta terça-feira (15) pela Copa Africana das Nações, no entanto, o capitão William Troost-Ekong informou na madrugada desta segunda-feira que a equipe da Nigéria não disputará mais a partida.

O jogador ainda afirmou que, inicialmente, o voo deveria pousar em Benghazi, local do duelo, mas a rota foi alterada no meio da viagem sem motivo explicado. Ele ainda explicou que a equipe foi rejeitada nos hotéis da região.

"Mais de 12 horas em um aeroporto na Líbia. O governo líbio negou nosso pouso aprovado em Benghazi sem motivo. Eles trancaram os portões do aeroporto e nos deixaram sem conexão telefônica, comida ou bebida. Tudo para fazer jogos mentais. Como capitão, juntamente com a equipe, decidimos que NÃO jogaremos este jogo", escreveu em seu perfil no X.