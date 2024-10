Martinelli se diz à vontade na Seleção e fala sobre renovação de jogadores com Dorival Júnior

Mesmo com apenas 23 anos, Gabriel Martinelli se diz à vontade na Seleção Brasileira. O jogador do Arsenal falou sobre como era o sentimento de ter sido convocado pela primeira vez e comparou com o que sente atualmente, sendo chamado pela comissão técnica frequentemente e tendo disputado a última Copa do Mundo.

"É diferente quando você vem um tempo vindo para a Seleção. Você tem mais liberdade, com certeza é diferente o sentimento. Desde a minha primeira vez, mudaram muitos jogadores também. É um privilégio fazer parte desse grupo e vestir a camisa da Seleção", afirmou Martinelli.